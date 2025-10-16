İsrail duyurdu: Refah Sınır Kapısı sivil geçişe hazırlanıyor

Gazze Şeridi'nde Hamas-İsrail arasındaki ateşkesin 7'inci gününe girildi. Ancak Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına yönelik belirsizlik sürüyor.

Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıklar sürüyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğünü, tarihin daha sonra açıklanacağını belirtildi. Gazze Şeridi'ne insani yardımların Refah'tan girmeyeceği vurgulandı. İnsani yardımların, İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarından girmeye devam ettiği aktarıldı.