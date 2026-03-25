İsrail duyurdu: Tahran'da deniz seyir füzesi üretimi yapan tesisleri vurduk

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 26. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da iki askeri tesisi hedef aldığını bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın merkezinde iki deniz seyir füzesi üretim tesisini vurdu. Saldırılar, Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Birimi yönlendirmesiyle gerçekleştirildi.

Vurulan tesisler, İran Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altında faaliyet gösteriyor ve rejimin uzun menzilli deniz seyir füzelerini geliştirip üretmesini sağlayarak deniz ve kara hedeflerini hızlı şekilde yok etmesine imkan veriyordu. Bu önemli saldırılar, seyir füzesi sistemlerini büyük ölçüde etkiledi ve rejimin askeri üretim altyapısına yönelik darbenin bir parçası olarak değerlendiriliyor" denildi.