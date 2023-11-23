İsrail: Esir takası Cuma gününden önce başlamayacak

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen eser takası ve insani ara sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilirken İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi bir açıklama yaptı.



İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını belirtildi.

Öte yandan İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti.

1986 yılında kurulan Almagor Derneği’nin Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazını İsrail Yüksek Mahkemesi reddetti. Mahkeme, rehine anlaşmasının "bu mahkemenin müdahil olmasını gerekli görmediği açık bir siyasi mesele olduğu" gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi’nde tutulan 50 esirin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Çatışmalara bu süre zarfından 4 günlük insani ara verilecek. (AA-İHA)