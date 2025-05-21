İsrail eski Başbakanı Olmert: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları savaş suçuna çok yakın

Olmert, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında çok sayıda İsrail askerinin yanı sıra binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Olmert, bunun her açıdan iğrenç ve çirkin bir durum olduğunu ifade etti.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, amacı olmayan bir savaş"

Gazze'ye yönelik saldırılarının "amacı olmayan bir savaş" olduğunu dile getiren Olmert, İsrailli esirlerin de bu saldırılarla kurtarılma ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

Olmert, İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" söyledi.

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan da İsrail ordusunun Gazze'de çocukları hobi için öldürdüğünü söylemişti.