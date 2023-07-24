İsrail eski başkanı: İç savaşa doğru gidiyoruz

Olmert, İngiliz Channel 4'a, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı ocaktan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

Beyaz Saray "talihsizlik" yorumunu yapmıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Başkan Joe Biden’ın bir demokrasideki büyük değişikliklerin kalıcı olması için mümkün olan en geniş fikir birliğine sahip olunması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bugünkü oylamanın mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesi talihsizlik.” ifadesine yer verildi. Daha kapsamlı bir uzlaşma için görüşmelerin devam edeceğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin İsrailli liderlerin siyasi diyalog yoluyla daha geniş bir fikir birliği oluşturma çabalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.