İsrail-Filistin hattında saldırılar sürüyor

7 Ekimde başlayan İsrail-Filistin çatışmasında 6. güne girilirken İsrail'in bombardımanları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığa ait sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

Ölen İsrailli asker sayısı 220'ye yükseldi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıda ölü sayısının 1300'e yükseldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu: 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini verdik

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Sözcü Hagari, 97 aileye akrabalarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini ilettiklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

Emekli general Hirsch ayrıca rehinelerin ailelerine devlet yardımı sağlamak için de çabaladıklarını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti.

Liebman ayrıca, bilgi ve yardım sağlamak amacıyla 13 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

İsrail: Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.

Bilginin, Türkiye tarafından henüz teyit edilemediği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. (AA-İHA)