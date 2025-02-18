İsrail, Filistin'in 90 milyon dolarına el koydu!

İsrail, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden 90 milyon dolarlık ek kaynağa el koyarak, bu parayı Hamas* tarafından düzenlenen saldırılarda ölen İsrail vatandaşlarının ailelerine gönderileceğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi artırmakla kalmayıp, Filistin halkının ekonomik bağımsızlığını da tehdit ediyor.

İsrail'in vergi gelirlerine el koyma kararı

İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetiminin vergi gelirlerinden yaklaşık 90 milyon dolarlık bir kaynağın daha kesilmesini onayladı. Smotrich, bu kararın, Filistin yönetiminin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmesini engellemeyi" amaçladığını iddia etti. Bu kesinti, İsrail’in, Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını daha da zorlaştıracak.

Filistin yönetimi'nin ekonomik durumu

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor. Ancak, 2019 yılından bu yana İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, yıllık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı. Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi. 2021 Kasım ayından bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İsrail'in vergi kesintileri ve sonuçları

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılmaktadır. İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. Ancak, son iki yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapılmaktadır.

Filistin yönetimi'nin tepkisi

İsrail Bakanlar Kurulu, Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti. Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddetti. Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştır. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 10 Şubat’ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen, İsrail yönetimi, Filistin’e ait vergi gelirlerini kesmeye devam etmektedir.