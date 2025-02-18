İsrail, Filistin'in vergi gelirlerine el koydu

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden yaklaşık 90 milyon dolar ek kaynağa el konulması için bir karar imzaladı.

Haberde, bakanlığın, Filistin Yönetimi’nin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmeye devam etmesini" engelleyen ve fonları "terör kurbanları" ile ailelerine yönlendirecek bir karar aldığı iddia edildi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Yönetimi'ne ait fonların "terör mağdurlarına" yönlendirilmesini sağlayan bu kararın adil ve ahlaki olduğunu savundu.

Smotrich, "Bu, ulusal savaşımızda gerekli bir adımdır. Filistin Yönetimi’nin terörü teşvik etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.

Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, yıllık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.

Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.

2021 Kasım ayından bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 10 Şubat’ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen İsrail yönetimi, Filistin’e ait vergi gelirlerini kesmeye devam ediyor.