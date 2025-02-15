İsrail, Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdi, fotoğrafları dağıttı

İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesi tepki topladı.

İsrail’den esirlere tek tip kıyafet

Esir takasının 6. turunda serbest bırakılan Filistinlilere üzerinde davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Kıyafetlerin üzerinde Arapça olarak “Unutmayacağız affetmeyeceğiz” yazması dikkat çekerken, esirlerin serbest bırakılmadan bu kıyafetlerle önce sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi. Konuyla ilgili bir kaynak, Kan News'e kararla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve siyasi kademenin konuyla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.

Emri cezaevi komiseri verdi

Kaynağa göre, Filistinli mahkumlara tişört giydirmek sorunlu, çünkü İsrail Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını ele alış biçiminden yararlanmaya çalışıyor.

Fotoğraflar dağıtıldığında, IPS, kararın Cezaevleri Komiseri Haham Gondar Kobi Yaakobi tarafından verildiğini söyledi ve şunu ekledi: "Komiser, teröristlerin serbest bırakılma kıyafetlerinin setini değiştirme talimatı verdi."

Bu ilk işkence olayı değildi

İki hafta önce esir takasının dördüncü aşamasında serbest bırakılan mahkumlara, IPS amblemi ve İsrail bayrağı ile birlikte Arapça ve İbranice "Sonsuzluk halkı unutmayacak, düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım" yazılı bilezikler verildi.

Anlaşmanın bir parçası olarak bugün serbest bırakılan Filistinliler arasında Mervan Barguti’nin yakın bir yardımcısı olan Ahmed Barguti de var. 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Barguti, 2002 yılında Mervan ile birlikte Ramallah'ta tutuklandı. El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın operasyon komutanı olarak görev yaptı.

Hamas: İsrail'in, esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz

Hamas, İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı.

Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.