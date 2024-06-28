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İsrail Filistinlilerin çadırlarına saldırdı! 4 sivil öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Filistinlilerin çadırlarına saldırdı! 4 sivil öldü
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde kısmen ilerleyerek yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara roket atışları yaptı.

Saldırılar üzerine yüzlerce Filistinli bölgeden kaçtı

İsrail'in çadırlara saldırıları sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki hastaneye ulaştırıldı.

İsrail'in saldırıları üzerine yüzlerce kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

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