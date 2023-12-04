  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Filistinlilerin kaldığı iki okulu vurdu: En az 50 ölü
Takip Et

İsrail, Filistinlilerin kaldığı iki okulu vurdu: En az 50 ölü

İsrail savaş uçakları ile topçuları Gazze'deki iki okulu vurdu. Sealdırılarda en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Filistinlilerin kaldığı iki okulu vurdu: En az 50 ölü
Takip Et

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

Saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

Türkiye'den İsrail'e rest: Ciddi sonuçları olur

İsrail Haberleri

Türkiye'den İsrail'e rest: Ciddi sonuçları olur
Gazze’de can kaybı 15 bin 523’e çıktı

Filistin Haberleri

Gazze’de can kaybı 15 bin 523’e çıktı
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin