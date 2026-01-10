İsrail, Gazze Şeridi genelinde hava saldırıları ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze’nin farklı bölgeleri hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürerken, hava ve kara unsurlarının farklı bölgeleri hedef aldığı bildirildi. Sahadan gelen bilgilere göre Gazze’nin kuzey, doğu ve güney kesimlerinde eş zamanlı askeri hareketlilik yaşandı.

Gazze’nin kuzeyinde bir İsrail savaş uçağının hava saldırısı düzenlediği, bir askeri helikopterden ise Cibaliya beldesinin doğu kesimlerine rastgele ateş açıldığı aktarıldı. Kent merkezinin doğu mahalleleri de topçu atışlarının hedefi oldu. Güneyde ise Refah kentine hava saldırıları düzenlenirken, İsrail’e ait askeri araçların kentin kuzeyine doğru ateş açtığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail’in yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği ifade edilirken, 11 Ekim’den bu yana 439 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıların aralıklarla devam ettiği vurgulandı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl boyunca süren saldırılarda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 171 bin kişinin yaralandığı kaydedildi. Yoğun bombardımanlar ve kara saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırı

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da sürüyor. Ramallah kenti yakınlarında bulunan Kubar beldesine baskın düzenleyen İsrailli gaspçıların, Filistinli Sair en-Nebali’ye ait bir çiftliği hedef aldığı belirtildi. Saldırganların çiftliğin bekçisini darbederek ellerini bağladığı ve bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, gaspçıların çiftlikten yaklaşık 200 koyunu ve park halindeki bir aracı çalarak bölgeden ayrıldığını bildirdi. Filistinliler, bu tür saldırılar karşısında korunmadıklarını ve faillerin cezasız kaldığını dile getiriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, gaspçı İsrailliler 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybederken, toplam 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.