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İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimindeki iki apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 12 kişi enkaz altında kaldı. Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
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AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneybatısındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu ölen 7 kişinin naaşı ve 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.

Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

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