İsrail, Gazze Şeridi'nde iki eve saldırdı, ikisi çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'nde "Dahşan" ailesinin evini bombalaması sonucu 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya'da Eski Gazze Caddesi'ndeki "Rıdvan" ailesinin evini bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de özellikle gece saatlerinde evleri hedef aldığı kaydedilmişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana 45 bin 361 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 803 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.