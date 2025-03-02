  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
Takip Et

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
Takip Et

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Türkiye ve İngiltere yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler yürütecekTürkiye ve İngiltere yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler yürütecekGündem
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararındaYurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararındaEkonomi
Benzine indirim geliyor: İşte 2 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geliyor: İşte 2 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Teknoloji milyarderlerinin servetleri şubat ayında eridiTeknoloji milyarderlerinin servetleri şubat ayında eridiDünya

 

 

Dünya
Bildiri imzalandı: ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım
Bildiri imzalandı: ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım
Trump açıkladı: Şubat ayında düzensiz göçmen sayısı tarihinin en düşük seviyesinde
Trump açıkladı: Şubat ayında düzensiz göçmen sayısı tarihinin en düşük seviyesinde
Teknoloji milyarderlerinin servetleri şubat ayında eridi
Teknoloji milyarderlerinin servetleri şubat ayında eridi
Gazze'de Ramazan boyunca ateşkes! İsrail ABD planını onayladı
Gazze'de Ramazan boyunca ateşkes! İsrail ABD planını onayladı
Çin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfetti
Çin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfetti
Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı
Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı