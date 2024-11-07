İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında "Quadcopter" tipi dronları kullandı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana basit birer görüntüleme ve takip cihazı işlevi gören bu dronları, Filistinlileri katletme aracına çevirdi.

Bu dronlarla Filistinlilere ateş açıldı, bomba atıldı ve tahliye emirleri verildi. Bu haliyle Quadcopterlar uzaktan kumanda edilen bir nevi "robot asker" görevi gördü.

Quadcopterlar, yüksek kaliteli kameralarla donatıldıkları için sabit ve hareketli hedeflerin izlenmesi ve takip edilmesinde; hedeflere ateş ve bomba atılmasını sağlayan yazılım ve mekanizmalarla donatılmış oldukları için de saldırı düzenlenmesinde yoğun şekilde kullanıldı.

Filistinlilere ateş açma

Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden Hüsni Hicazi, kardeşiyle birlikte yaklaşık iki hafta önce Quadcopterların saldırısına uğradı.

Kardeşiyle Cibaliya'daki evlerine giderken kendilerini bir Quadcopter'ın takibe aldığını ve sonra da ateş açmaya başladığını anlatan Hicazi, "Yıkılmış evlerin arasına gizlenmeye çalıştık. Ama bizi takip etmeye devam etti ve attığı kurşunlarla kardeşim Muhammed vuruldu ve hayatını kaybetti." dedi.

Mucizevi şekilde kurtulmayı başaran ve gece olduğunda da enkazların arasından geçerek daha güvenli bir yere giden Hicazi, "Bölgenin tehlikeli olması ve dronlarla izlenmesi nedeniyle saldırının gerçekleştiği an da daha sonrasında da kardeşimin cesedini olduğu yerden alamadım." diye konuştu.

Bomba atma

Quadcopterlar Gazze'nin kuzeyinde evlere ve sokaklara bomba yağdırmada da kullanıldı.

Cibaliya'nın batısındaki Es-Saftavi Mahallesi'nde yaşayan Emced el-Mahlavi, Quadcopterların ses, sis ve patlayıcı bomba atmayı bir an bile durdurmadığını söyledi.

"Gün içinde birkaç kez bu bombalar atılıyor. Kimi ölüyor kimi yaralanıyor. Bu bombalar isabet ettiği yerde büyük yıkıma neden oluyor, bazen yangın çıkıyor ve güvenli olmadığı için gidip yangını söndüremiyoruz." dedi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Tala Ude de dronların birkaç gün önce yaşadıkları apartmanın üst katına bomba attığını anlattı ve şöyle devam etti:

"Bomba yangına neden oldu ama şükürler olsun ki tüm binaya yayılmadan yangını söndürmeyi başardık yoksa şu an hayatta olmazdık. Bu çok ölümcül bir silah. Cibaliya'da insanları öldürmek, korkutmak ve göç etmeye zorlamak için kullanılıyor."

Tahliye emirleri verme

İsrail, Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürmek amacıyla sürekli olarak tahliye emirleri çıkarıyor. Bu dronlar, Cibaliya ve çevresindeki Filistinlileri, evleri ve barınma merkezlerini boşaltmaları için yapılan uyarılarda da sık sık kullanılıyor.

Ailesiyle Beyt Lahiya'daki Halife bin Hamed bölgesinde ikamet eden Rauf Musa yaşadıkları korku dolu tecrübeyi şu şekilde anlattı:

"Bir Quadcopter'ın gelip, emirlere uymazsak bizi bombalama ve öldürme tehdidinde bulunması üzerine barınma merkezinden ayrıldık. Korkunç bir tecrübeydi.

Ses ürkütücüydü çünkü hoparlörden konuşan kişi bir İsrail askeriydi ve insanları korkutan ve zorla göçe zorlayan bir dil kullanıyordu. Quadcopterlar savaşın başından bu yana kullanılan en ölümcül silah."