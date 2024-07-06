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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 274. gününde de sürdürdü, can kaybı 38 bin 98'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 274. gününde de sürdürdü, can kaybı 38 bin 98'e çıktı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ölenlerin sayısı 38 bin 98'e, yaralananların sayısı ise 87 bin 705'a çıktı

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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