İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in düzenlediği son saldırılarda Şihab Haber Ajansı’ndan Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya’nın kameramanı Eymen Heniye ve Filistin News Ağı muhabiri İman Zamili’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık kaynakları, Kuveyfi’nin Nasr Mahallesi’nde evinin çatısına kurduğu çadırı hedef alan bombardımanda yaşamını yitirdiğini aktardı. Diğer iki gazetecinin hangi saldırılarda öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

"İsrail'den hesap sorulması için harekete geçin"

Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 251’e ulaştığı vurgulandı. İsrail ile birlikte ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilik örgütlerine saldırıları kınama ve İsrail’den hesap sorulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.