  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladı
Takip Et

İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladı

İsrail, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail: Gazze'de ateşkes yeniden başladı
Takip Et

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi.

Gazze’de ateşkes ilanı sonrası tansiyon düşmedi

Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Öte yandan haberlerde, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Hollanda genel seçimler için sandık başındaHollanda genel seçimler için sandık başındaDünya
Trump'a Güney Kore'de en yüksek devlet onuru 'Mugunghwa Büyük Nişanı' verildiTrump'a Güney Kore'de en yüksek devlet onuru 'Mugunghwa Büyük Nişanı' verildiDünya

 

Dünya
Saatte 250 lira kazanırken şimdi günde 250 bin lira kazanıyor!
Saatte 250 lira kazanırken şimdi günde 250 bin lira kazanıyor!
Dubai’de yeni bir rekor: Dünyanın en yüksek saatli konut kulesi geliyor
Dubai’de yeni bir rekor: Dünyanın en yüksek saatli konut kulesi geliyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten ateşkes değerlendirmesi
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten ateşkes değerlendirmesi
Hollanda genel seçimler için sandık başında
Hollanda genel seçimler için sandık başında
Ben & Jerry's'in kurucu ortağı, Unilever'in Filistin'e özel dondurma üretimini durdurduğunu iddia etti
Ben & Jerry's'in kurucu ortağından Unilever'in Filistin'e özel dondurma üretimini durdurduğu iddiası
Asırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulundu
Asırlık mektup karaya vurdu: İki askerin şişedeki mektubu 109 yıl sonra bulundu