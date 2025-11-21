  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor
Takip Et

İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor

İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması için bir ekip kurma kararı aldığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor
Takip Et

Yerel basında çıkan haberde, Güvenlik Kabinesi'nin dün akşamki toplantısı doğrultusunda Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için bir ekip kurulması kararı alındığı kaydedildi.

Kurulacak ekipte, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de yer alacağı ifade edildi.

Ekipte yer alacak Ben-Gvir ve Smotrich, 2 yıllık soykırım sırasında Gazze'nin tamamının işgal edilmesini, buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve bölgedeki toprakların gasbedilerek buralara Yahudiler için yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesini savunuyordu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes planı, İsrail ve Hamas'ın kabul etmesiyle 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Ateşkesin ilk aşaması, karşılıklı esir takasını kapsıyordu. Bu kapsamda Hamas elindeki 20 sağ İsrailli esir ile ölü 25 esirin cenazesini teslim etti.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Gazze'deki ikisi İsrailli biri Nepalli olmak üzere 3 esirin de cenazesinin teslim edilmesini istiyor.

BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Porselen Yemek Takımı geliyor!BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Porselen Yemek Takımı geliyor!Aktüel

 

Dünya
Trump, Ukrayna'ya 1 hafta süre verdi! İşte ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı 28 maddelik barış planı
ABD'nin Rusya-Ukrayna için hazırladığı 28 maddelik barış planı açıklandı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak
Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak