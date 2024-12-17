  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail Gazze'de bir apartman dairesini vurdu! Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail Gazze'de bir apartman dairesini vurdu! Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Gazze'de bir apartman dairesini vurdu! Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli bir aileye ait apartman dairesini hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Zorla yerinden edilen Filistinli bir ailenin de yaşadığı dairenin hedef alındığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısına devam ettiğini belirtti.

Hastane alanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) 10'dan fazla bomba atıldı. Patlamalar sonucu hastaneye ait bir binada yangın çıktı. Hastane çevresine de patlayıcı yüklü 3 robot ve variller yerleştirildi.

Bölgenin defalarca bombalanması ve uygulanan kuşatma nedeniyle hastanede elektrik kesintisi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanıyor.

Hastane personeliyle yaşanan kopukluk nedeniyle saldırıların yol açtığı can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin bilgi alınamıyor.

İsrail'in dün akşam Kemal Advan Hastanesine İHA ile düzenlediği saldırıda jeneratörlerin vurulması sonucu elektrikler kesilmiş, 50’den fazla hastanın bulunduğu yoğun bakım ünitesi zarar görmüştü.

Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor! Göçmenlerin aşırı sağın yükselişine etkisi nedir?Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor! Göçmenlerin aşırı sağın yükselişine etkisi nedir?Dünya
Çin ekonomisi istikrarlı şekilde toparlanıyorÇin ekonomisi istikrarlı şekilde toparlanıyorKüresel Ekonomi

 

Dünya
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu: 1 kişi öldü
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu: 1 kişi öldü
Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor! Göçmenlerin aşırı sağın yükselişine etkisi nedir?
Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor! Göçmenlerin aşırı sağın yükselişine etkisi nedir?
ABD'de gökyüzünde görülen gizemli cisimlerin sırrı çözüldü... Beyaz Saray'dan açıklama
ABD'de gökyüzünde görülen gizemli cisimlerin sırrı çözüldü... Beyaz Saray'dan açıklama
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli silah kullanımı sivil kayıpları artırdı
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli silah kullanımı sivil kayıpları artırdı
Moskova'da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti
Moskova'da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti
Belediye karar aldı: 1 Ocak'tan itibaren sokakta sigara içmek yasaklandı
Belediye karar aldı: 1 Ocak'tan itibaren sokakta sigara içmek yasaklandı