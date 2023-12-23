İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Muhammed Halife'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 99'a yükseldiği kaydedildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde de İsrail ordusunun, gazeteci Halife'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığı ve Halife ile birlikte ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.