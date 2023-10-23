İsrail Gazze'de bir günde 320 noktayı vurdu: 400 ölü
Çatışmalar 17 günde de devam ederken İsrail ordusu bir günde Gazze'de 320 noktayı hedef alarak 400 Filistinliyi öldürdü. Bombardımanlarda ölenlerin yüzde 70'inin çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğu belirtildi.
Hamas'ın askeri kolunun 7 Ekim'deki operasyonunun ardından İsrail'le başlayan çatışmalar sürüyor.
Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artarken İsrail bölgeyi aralıksız 17 gündür bombalamaya devam ediyor.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Feluca bölgeleri ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in Cibaliya bölgesinde "El-Bataş" ailesinin evini, Feluca Mahallesi'nde ise bir apartman dairesini hedef alması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Dan" ailesinin evinin bombalanması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bir günde 400 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı da İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.
WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.