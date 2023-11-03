İsrail, Gazze'de bu kez ambulans konvoyunu vurdu

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı 28. gününde devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki ambulansları vurdu daha sonra uçaklar Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişini bombaladı. İkinci saldırı ise önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyu yapıldı.

Saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü belirtiliyor.

İsrail'in ambulansları hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Fotoğraf: A.A.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dünyaya yardım çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırıyı bir katliam olarak niteledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını belirtti.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.