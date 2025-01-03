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İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 5 eve düzenlediği hava saldırıları sonucu biri gazeteci en az 11 Filistinlinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı. Filistinli "Selman" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide beldesinde de "Şalat" ailesine ait evi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alması sonucu biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda İHA'ların bir evi bombaladığı saldırıda da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Mişmiş" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında da bir kadın hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti. Kuzeydeki Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, saldırıda yaralananlar oldu.

7 Ekim 2023'ten bu yana, 45 bin 581 Filistinli hayatını kaybetti, 108 bin 438 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 581 Filistinli öldü, 108 bin 438 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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