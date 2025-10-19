  1. Ekonomim
  İsrail Gazze'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldırdı: 2 ölü
İsrail Gazze'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldırdı: 2 ölü

Ateşkesi ihlal eden İsrail Gazze'de birçok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırı düzenlenen alanlardan biri de gazetecilerin bulunduğu binaydı. Binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı. Gazze'nin ez-Zevaide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya düzenlediği saldırıda biri gazeteci iki kişi yaşamını yitirdi. 

Saldırı sonucu binada ve gazetecilerin kullandığı araç ve ekipmanlarda hasar oluştu.

