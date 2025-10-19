İsrail Gazze'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldırdı: 2 ölü
Ateşkesi ihlal eden İsrail Gazze'de birçok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırı düzenlenen alanlardan biri de gazetecilerin bulunduğu binaydı. Binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı. Gazze'nin ez-Zevaide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya düzenlediği saldırıda biri gazeteci iki kişi yaşamını yitirdi.
Saldırı sonucu binada ve gazetecilerin kullandığı araç ve ekipmanlarda hasar oluştu.
