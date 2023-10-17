İsrail Gazze'de hastane vurdu: En az 500 ölü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi.
İsrail Gazze'de bir hastane vurdu. Saldırıda en az 500 kişinin öldüğü bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
Filistin'de 3 gün yas
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesini vurmasından sonra ülkede 3 gün yas ilan etti.
Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.