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İsrail Gazze'de hastaneyi hedef aldı: Oksijensiz kalan hastalar ölmeye başladı

İsrail güçlerinin hedef aldığı Gazze’deki Şifa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, bazı hastaların oksijen makinelerinin durması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Gazze'de hastaneyi hedef aldı: Oksijensiz kalan hastalar ölmeye başladı
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Gazze’deki hükümet, İsrail güçlerinin Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." açıklaması yaptı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." dedi.

Gazze'deki Şifa Hastanesinden Cerrah Mohammed Obeid, "Yaralı insanları terk edemem." dedi.

 

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