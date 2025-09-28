İsrail Gazze'de "Mekke" adlı çok katlı bir binayı vurdu
İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde, Güney Rimal Mahallesinde bulunan Mekke isimli çok katlı bir binayı vurdu. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı bina yerle bir oldu.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan yüksek katlı bir binaya saldırı düzenlediği anlar kaydedildi.
Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yer alan çok katlı “Mekke Kulesi" tahliye uyarısının ardından füzelerle hedef alındı. Binadan yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
