İsrail Gazze'de saldırılarına devam ediyor

İsrail topçu birlikleri, Gazze’nin doğusundaki mahalleleri vururken, aynı anda askeri araçlardan da ateş açıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus ile orta kesimdeki Deyr Belah kentleri, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarının hedefi oldu.

Aynı zamanda İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda kontrolü altında bulundurduğu bölgelerde çok sayıda binayı yıktı.

Bu saldırılara ilişkin şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının ilk aşamasının kabul edildiğini açıklamıştı.

Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen neredeyse her gün farklı gerekçelerle Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucunda Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 391, yaralıların sayısının ise 171 bin 279 olduğu bildirildi.