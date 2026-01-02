İsrail, Gazze’de saldırılarını sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nı ve güneyde Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hava ve karadan hedef aldı.

İsral'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu topçu atışlarıyla kuzeyde Gazze kentinin doğusunu, özellikle Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.

Orta kesimde ise İsrail’e ait bir savaş uçağı, Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun topçu atışları gerçekleştirdiği ve bölgeye ateş açtığı belirtildi.

Saldırılar sırasında şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ancak hedef alınan bölgelerin İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü alanlar olması nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye ulaşılamadğı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürdüğü, bu durumun Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasının fiilen işgal altında olduğu anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği ve saldırılarda 418’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.