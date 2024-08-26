İsrail Gazze'de sığınağa dönüştürülen okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı var
İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampının kuzeyinde Filistinlilerin barındığı okula saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda çok sayıda can kaybının olduğu ifade edildi.
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İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampının kuzeyindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okula saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda çok sayıda can kaybının olduğu ifade edildi.
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