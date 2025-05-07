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İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi! 7 kişi yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okuluna saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi! 7 kişi yaşamını yitirdi
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldı.

Saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

"Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralanan oldu"

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Han Yunus'un doğusunda bir mayın tarlasının patlatılması ve bölgenin havan toplarıyla vurulması sonucu Siyonist birlikten ölen ve yaralananlar oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusunda hedef alınan bölgede imha edilmiş zırhlı aracın İsrail güçleri tarafından çekildiği ve tahliye için bölgeye helikopterlerin indiği kaydedildi.

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