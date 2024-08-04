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İsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula düzenlenen saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
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Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okulu hedef aldığını açıkladı.

Sivilleri hedef alan saldırıda en az 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'den ilk açıklama: hamas'ı hedef aldık

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.

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