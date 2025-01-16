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İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor! 23 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor! 23 Filistinli daha hayatını kaybetti
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Görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki bazı bölgeleri hedef aldı.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrası yaşanan hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde büyük patlamalar meydana geldi.

Hedef alınan bölgelerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

Gazze'de bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda, birçok medya kuruluşunda muhabirlik, editörlük ve yapımcılık yapan gazeteci Ahmed eş-Şiyyah hayatını kaybetti.

Şiyyah'ın ölümüyle İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 205'e yükseldi.

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