İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimini gözaltına aldı

İsrail'den yapılan açıklamada, Hamas militanlarının hastane ve arazisi içinde bir askeri altyapı ağı kurduğu ve silah depoladığı sırada, Dr. Muhammed Ebu Selamiye'nin genişleyen yerleşkeden sorumlu olduğunu söyledi.

Açıklamada "Onun yönetimi altındaki hastanede Hamas'ın kapsamlı terörist faaliyetleri vardı" denildi.

İsrail birlikleri bu ayın başlarında yerleşkeye girmiş ve hastanenin Hamas tarafından nasıl kullanıldığını gösterdiğini söyledikleri en az bir adet iyi donanımlı tünelin yan sıra bir miktar silah bulduklarını açıklamıştı.

İsrail, Ebu Selamiye'nin sorguya alınma koşullarına ilişkin ayrıntı vermezken Filistin Sağlık Bakanlığı, başhekimin ve birkaç doktorun şafak vakti Gazze'nin kuzeyini güneye bağlayan yol üzerindeki bir kontrol noktasında gözaltına alındığını açıkladı.

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanı Mai El Keyla, gözaltıların İsrail'in uluslararası insancıl hukuku çiğnediğini gösterdiğini söyledi.