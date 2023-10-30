İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesini vurdu

Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanenin üçüncü ve son katında hasar olduğunu açıkladı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.Saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir mesafade bulunuyor. Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlanmıştı.

Öte yandan Gazze'de gecenin bir diğer önemli haberi ise Filistin Kızılayı'ndan geldi. İsrail, Filistin Kızılayı'nın yardım depolarını da vurdu.

Türk Kızılayı’ndan İsrail’e kınama mesajı

Türk Kızılayı İsrail’in hava saldırıları ile Türk Kızılay’ının destek sağladığı Filistin Kızılayı'nın depolarını vurmasını kınadı.



İsrail hava saldırıları ile Gazze’de Filistin Kızılay’ının depolarını vurması üzerine Türk Kızılayı kınama mesajı yayımladı. Mesajda, “Gazze'de inşasına Türk Kızılay olarak destek sağladığımız Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiperane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yalanlama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” iddialarını yalanladı. AFAD yaptığı açıklama Gazze’de depolarının olmadığını belirtti.

AFAD, “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı. Vurulan binanın AFAD’a ait olmadığı ve Gazze’de AFAD’ın deposu olmadığı belirtilen açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD: Gazze'ye asker göndermeyeceğiz

ABD basınında yer alan 'ABD'nin İsrail'e asker göndereceği' iddiası çok tartışılmıştı. Pentagon bazı birliklerin hazır duruma getirildiğini kabul etmişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise İsrail'e veya Gazze'ye asker göndermeyeceklerinin altını çizdi.