İsrail, Gazze'deki yoğun bakım ünitesini ikinci kez hedef aldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kudra, İsrail'in ikinci kez hedef aldığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde büyük zarar oluştuğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi Cerrahi Bölümü Başkanı Dr. Mervan Ebu Sada, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin yoğun bakım ünitesini bombaladığını söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü de bugün Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar, 3 bin 27’sini ise kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.