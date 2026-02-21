İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

Gazze Şeridi'nde can kaybı 72 bin 70'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 70'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere bir ölü ve 10 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 612 kişinin öldürüldüğü, 1640 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 726 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 70'e, yaralı sayısının 171 bin 738'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.