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İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyinde birçok bölgeyi bombaladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalarken, bölgenin kuzey ve güneyindeki konutları havaya uçurdu. Gazze kentindeki görgü tanıkları, İsrail'in Tel el-Heva bölgesindeki fakülte çevresine aralıklı topçu saldırıları düzenlediğini ve aynı zamanda bölgede yoğun silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyinde birçok bölgeyi bombaladı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail topçu birlikleri, 5 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştirilen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgeleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki konutları hedef aldı.

Gazze kentindeki görgü tanıkları, İsrail'in Tel el-Heva bölgesindeki fakülte çevresine aralıklı topçu saldırıları düzenlediğini ve aynı zamanda bölgede yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail askeri araçlarından, Sabra Mahallesi'nin batısına ateş açıldı, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelere de saldırılar düzenlendi.

İsrail helikopterleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda saldırılar gerçekleştirdi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki binaların bombalanması sonucu büyük patlama sesleri duyuldu.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki Filistinlilerin nüfusu yüzde 6 azaldı

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Başkanı Ala Avd tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda bugüne kadar 45 bin 484 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin Filistinlinin ise bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 17 bin 581'inin çocuk, 12 bin 48'inin kadın olduğu; 108 bin 90 kişinin yaralı ve yaklaşık 11 bin kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

"Filistinlilerin nüfusu, 5,5 milyon"

Avd, Filistinlilerin nüfusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki 3,4 milyon kişi de dahil olmak üzere 5,5 milyon olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin nüfusunun ise yüzde 6 oranında azaldığını belirten Avd, nüfusun 160 bin kişi azalarak 2,1 milyona gerilediğini aktardı.

Dünya genelinde Filistin nüfusunun 2024 sonu itibarıyla tahmini 14,9 milyona ulaştığını kaydeden Avd, bu rakamın yarısının Filistin dışında, 5,5 milyonun Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, 1,8 milyonunun ise 1948 topraklarında yaşadığını belirtti.

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