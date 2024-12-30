İsrail Gazze'nin kuzeyinde çok sayıda binayı bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, hava ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, En-Nezle ve Es-Saftavi bölgelerinin de aralarında olduğu çok sayıda yeri bombaladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Kuzeyde binalara yerleştirdiği güçlü patlayıcıları infilak ettiren İsrail, çok sayıda yapıyı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki bölgelere, Ez-Zeytun ve El-Basra mahallelerine aralıklı olarak top atışları düzenledi.

İsrail ordusu, ayrıca Quadcopter tipi drondan ateşlenen bomba ile Gazze kentinin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde İbnu Heysem Eczanesi çevresine saldırı düzenledi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını hedef aldığını ve helikopterlerden rastgele bölgeye ateş açıldığını aktardı.

Saldırıda bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail donanmasına ait güçlerin, kentin batısındaki Mevasi bölgesini bombaladığını kaydetti.

Kentin kuzeybatısına da yoğun topçu saldırıları düzenlendiği kaydedildi.