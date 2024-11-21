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İsrail Gazze'nin kuzeyine iki saldırı düzenledi! Saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Gazze'nin kuzeyine iki saldırı düzenledi! Saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti
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Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı.

Saldırıda 88 Filistinli hayatını kaybetti

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail'in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor.

İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombaladı
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı.

Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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