İsrail, Gazze'nin orta ve güneyine saldırılar düzenledi

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinde konuşlandığı bazı noktalardan saldırılar düzenledi. Kentin güneybatısındaki bölgeler hava saldırılarıyla hedef alınırken, doğu kesimleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre İsrail ordusuna ait helikopterler, Refah’ın kuzeyindeki bölgeleri makineli silahlarla hedef aldı. Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde ise Bureyc Mülteci Kampı ve kampın kuzeydoğusu topçu atışlarıyla vuruldu.

İsrail ordusu, bir gün önce Refah’ta yaşanan bir “çatışmada” iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, iki İsrail askerinin de yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da bir ev yıkıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da iki İsrail vatandaşının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu bir Filistinliye ait evi patlayıcılarla yıktı.

Yerel kaynaklara göre sabah saatlerinde çok sayıda İsrail askeri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine baskın düzenledi. Askerler, tutuklu bulunan Ahmed Eburrab’a ait üç katlı binaya girerek ikinci katı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıkları, yıkım öncesinde binanın çevresinin tamamen kapatıldığını, onlarca ailenin evlerini terk etmeye zorlandığını ve çevredeki beş evin “askeri karargâh” olarak kullanıldığını aktardı.

Aynı baskın sırasında beldedeki çok sayıda eve girildiği, geniş çaplı aramalar yapıldığı, evlere zarar verildiği ve en az 10 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ahmed Eburrab, 26 Aralık 2025’te İsrail’in kuzeyindeki Afula bölgesinde iki İsrailliyi aracıyla ezip bıçakladığı iddiasıyla, açılan ateş sonucu yaralandıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria genelinde baskınlar ve gözaltılar

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın farklı kent ve beldelerinde de baskınlarını sürdürdü. Filistin’in Sesi Radyosu’na göre İsrail güçleri, Tubas, Nablus ve Cenin çevresindeki bazı yerleşimlere operasyon düzenledi.

Cenin’in güneyindeki Kabatiye’de yapılan baskında bazı Filistinliler gözaltına alındı, gözaltı sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Mugayyir ve Kufr Malik beldelerinde iki Filistinlinin alıkonulduğu ve darbedildiği, daha sonra serbest bırakıldıkları belirtildi. El Halil’in doğusundaki Buyira bölgesinde ise dört Filistinli kısa süreliğine gözaltına alındı.

Yerleşimci saldırılar

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil’e bağlı İzna beldesinde belediye çalışanı iki kişiye saldırdı. Görev başındayken darbedilen Su İşleri Birimi Sorumlusu Tarık Tamizi ile görevli Ahmed Beşir Selimiye’nin vücutlarında morluklar oluştuğu bildirildi.

Artan şiddet bilançosu

Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşandı.

Filistin resmi verilerine göre bu süreçte İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında Batı Şeria’da en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze’de ateşkes ve esir takası süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, uygulanması ve yeniden imar sürecine ilişkin 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını da içeren ikinci aşamaya geçiş konusunda belirsizlik devam ediyor.

Gazze’de ağır yıkım

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip edildiği Gazze’de, 70 milyon ton civarında moloz biriktiği ve enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.