İsrail Gazze'ye karadan girdi!

İsrail-Filistin savaşında bir son dakika haberi, tüm dünyayı endişelendirdi. İsrail ordusu, rehineler için sınırlı kara operasyonu yapıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin, Hamas mensubu kişileri etkisiz hale getirmek ve rehineleri aramak için Gazze'ye "rehine operasyonu" düzenlediğini açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında 222 kişinin rehin alındığı bildirilmişti.

Hamas ile İsrail güçleri arasında sıcak çatışma

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusu ile sıcak çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Hamas'ın yeniden İsrail'e sızdığı aktarılan açıklamada, İsrail'e sızan Hamas mensuplarının, İsrail askerleri ile çatıştığı ve İsrail askerlerini geri püskürttüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'e ait ekipmanların imha edildiği belirtildi.

Çok sayıda tank sınırda bekletiliyor

Gazze’ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, sınırdaki askeri yığınağını da artırmaya devam ediyor.

Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi.

"ABD kuvvetleri gelene kadar kara savaşı ertelendi"

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Bombardıman 17 gündür devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğü, 14 bin 245 kişinin yaralandı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.





