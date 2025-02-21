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İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor

İsrail, ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine karşın 15 ay boyunca şiddetli saldırılar düzenleyerek ağır yıkıma neden olduğu Gazze Şeridi'ne konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor. Öte yandan, İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda bulunan Kerem Ebu Salim Kapısı'nın kapalı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yayınlanan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'ne barınma amaçlı konteyner ev girişine izin verilmediği bildirildi.

Bu sabah Gazze Şeridi'ne sadece 12 konteyner evin uluslararası kuruluşların kullanımı için giriş yaptığı, bunların barınma amaçlı olmadığı kaydedildi.

İsrail'in anlaşmanın "insani protokolünün hükümlerini" yerine getirmekten kaçındığı vurgulanırken, Gazze'de evlerini kaybeden halk için en az 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadıra ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü doğruladı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda bulunan Kerem Ebu Salim Kapısı'nın kapalı olduğunu bildirdi.

Dostri, Gazze Şeridi'ne dünden beri hiçbir ekipmanın girişine izin verilmediğini duyurdu.

İsrail'in anlaşmadaki yükümlülüklerini reddederek Gazze Şeridi'ne konteyner evlerin girişini engellemesi nedeniyle, büyük yıkımın yaşandığı bölgede halk zorlu kış şartlarına karşı savunmasız kaldı.

Anlaşmaya göre 60 bin konteyner evin girişine izin verilmesi gerekiyordu
İsrail yönetiminin, Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu.

Buna karşın İsrail, anlaşmanın ilk aşamasının sona ermesine az bir süre kalmasına rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen hayattaki İsrailli esirlerden kalan 6'sının 22 Şubat'ta serbest bırakılması için konteyner evleri pazarlık aracı olarak kullandığı öne sürülmüştü.

İsrail basınına göre, bu hafta yapılan müzakerelerde İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine izin verme karşılığında 22 Şubat'ta yapılacak esir takasında 3 yerine 6 canlı esirin serbest bırakılmasını talep etmişti.

İsrail'in 6 esirin serbest bırakılması halinde yüzlerce konteyner evin Gazze Şeridi'ne girişine izin vereceği aktarılmıştı.

Hamas, 22 Şubat'taki esir takasında hayattaki 6 İsrailli esiri serbest bırakacağını açıklamıştı.

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