İsrail Gazze’yi bombalıyor

Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda üçüncü güne girildi. Hamas militanları İsrail'e sızarken İsrail cephesi "Demir Kılıçlar" adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı.

Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırılarda 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ölen İsrailli sayısı 700'e yükseldi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybetti, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Sderot'un 100 roketle vurulduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail'e yeni sızma girişimleri olduğunu, sahadaki gruplara takviye yapılmasına ek olarak, sahadaki güçlerin yenileriyle değiştirildiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, saldırıların devam edeceğini belirterek, "tüm halka ve ümmete bu mücadeleye katılma" çağrısında bulundu.

Kassam Tugayları aynı konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "bu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki topraklardaki çok sayıda bölgede yer alan birliklerine güç ve teçhizat takviyesi için sızma operasyonları gerçekleştirildiği, bunlar arasında Refah eksenindeki Sufa, Kibbutz Sufa, Holit, Yated bölgelerinin bulunduğunu" aktardı.

Kassam Tugayları bir diğer açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef almasına tepki olarak Sderot yerleşim birimine 100 roket atıldığını ifade etti.

İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Uçak seferleri iptal edildi

Çatışmaların ardından Ben Gurion Havalimanı'nın yurt dışından İsrail’e giriş kısmının boş kaldığı görüldü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden başlatılan saldırının ardından yurt dışından İsrail’e yapılacak birçok uçak seferi iptal edildi.

İsrail’in tek uluslararası havalimanı olan Ben Gurion’un yurt dışından girişlerdeki pasaport kısmında sadece bir memurun çalıştığı görüldü.

İsrail askerleri kendi askerlerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.

İsrail ordusu Gazze çevresinde kontrolü sağladığını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

İsrail ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydeden Hagari, İsrail ordusundaki 300 bin yedek askerin de 48 saat içinde seferberliğe katıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.