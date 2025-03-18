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İsrail gece yarısı saldırdı! Hamas Siyasi Büro üyeleri şehit düştü

İsrail'in gece yarısı düzenlediği saldırılarda, Hamas Siyasi Büro Üyeleri Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis şehit oldu.

Haber Merkezi
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İsrail gece yarısı saldırdı! Hamas Siyasi Büro üyeleri şehit düştü
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İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar, çadırlar ve sivillerin evlerini hedef alarak Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı bildirildi. Saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

İki hamas sisyasi büro üyesi şehit oldu

Hamas Siyasi Büro Üyeleri Ebu Ubeyde el-Cemasi ve Issam El-Dalis'in de İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen son hava saldırılarında şehit oldukları bildirildi.

Gazze'ye geniş çaplı saldırılar yeniden başladı

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

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