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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir

Amerikalı Wall Street Journal gazetesi, dün İsrail'in Gazze'deki tünellere Akdeniz'den çektiği deniz sularıyla doldurmak istediğini yazdı. Bu gelişmeyi değerlendiren İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi "Yeraltı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir" dedi

Haber Merkezi
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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi. İsrail ordusunun kara harekatını genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi çevresine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

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Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 60'ıncı gününde Han Yunus'a yöneldiğini belirten Halevi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar hakkında, "Hamas liderlerinin 7 Ekim saldırılarının sorumlusu ve İsrail için meşru hedef olduğunu, hepsine ulaşacaklarını" dile getirdi.

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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumundan endişe duyduklarını ve istihbarat toplamak için çalıştıklarını söyleyen Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım hakkındaki soruya ise, "Hamas'ın bu yıkımdan sorumlu olduğu" cevabını verdi.