İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'ı hedef aldı: Tekrar vurabiliriz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a yönelik yeniden saldırı ihtimaline dikkat çekerek, İsrail ordusunun düşmanlarını gerekli görülen her noktada, yakın ve uzak cephelerde hedef alabileceğini söyledi.

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Zamir, İsrail’in kuruluşundan bu yana yürüttüğü en uzun ve en karmaşık savaşın merkezinde İran’ın yer aldığını dile getirdi. Zamir, İsrail’i ortadan kaldırmaya yönelik planların arkasında İran’ın bulunduğunu ileri sürdü.

Orduya yönelik mesajlar

Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail ordusunun tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı her yerde operasyon yapma kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, düşmanların hem yakın hem de uzak cephelerde vurulacağını belirtti.

Netanyahu’nun Washington teması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede İran’a yönelik olası yeni bir saldırıya ilişkin planlar sunacağı iddia edilmişti. Netanyahu’nun Washington temasında bu konunun gündeme gelmesinin beklendiği öne sürülüyor.

Görüşme öncesi dikkat çeken açıklamalar

Netanyahu’nun Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Zamir’in açıklamalarının gelmesi, İsrail’in İran’a yönelik olası adımlarına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı. Aynı iddia kapsamında, görüşmede İran’a karşı yeni saldırı planlarının ele alınabileceği savunulmuştu.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma



Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.