İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: "İsrail ordusu çökme riskiyle karşı karşıya"



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün akşam katıldığı güvenlik kabine toplantısında İsrail ordusunda personel krizi yaşandığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) personel krizi yaşadığını belirten Zamir, ordunun artan operasyonel talepler ve büyüyen işgücü açığı nedeniyle "çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını" söyledi. Zamir toplantıda bakanlara, "IDF kendi içinde çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum" dedi.



Zamir, IDF’nin zorunlu askerlik, yedek askerlik görevi ve zorunlu hizmet süresini uzatmaya yönelik yasalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Çok geçmeden IDF rutin görevlerine hazır olmayacak ve yedek sistem de işlevini yitirecek" ifadelerini kullandı.

Zamir daha önce de uyarıda bulunmuştu

İsrail Genelkurmay Başkanı’nın son aylarda benzer uyarılarda bulunduğu biliniyor. Zamir, ocak ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililere gönderdiği sert bir mektupta, asker eksikliğinin çok yakın gelecekte İsrail’in askeri hazırlık durumunu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail’de genel askerlik muafiyeti talebi

İsrail’deki Ultra Ortodoks partiler, Haziran 2024'te İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Haredi Yahudilerinin on yıllardır süregelen genel askerlik muafiyetinin yasal bir dayanağı olmadığına karar vermesinin ardından kendi seçmenlerinin askere alınmasını engelleyecek bir yasa talebinde bulunmuştu. Şu anda 18 ila 24 yaşları arasında yaklaşık 80 bin Ultra Ortodoks erkeğin askerlik hizmetine uygun olduğu ancak askere yazılmadığı düşünülüyor.